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Bıçak bileyen maymun sosyal medyada gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da bir maymunun eline aldığı bıçağı taş kullanarak bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hindistan'da bir maymunun eline aldığı bıçağı taş kullanarak bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hindistan'da kaydedilen görüntülerde, bir maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketler ise kullanıcılar tarafından "Savaşa hazırlık yapıyor gibi" yorumlarına neden oldu.

(İHA)

Bıçak bileyen maymun sosyal medyada gündem oldu

Bıçak bileyen maymun sosyal medyada gündem oldu

Bıçak bileyen maymun sosyal medyada gündem oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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