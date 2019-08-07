Bianet ve 135 platforma erişim engeli kararı verildi!

07.08.2019 10:35

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 16 Temmuz tarihli yazısı ile 136 adresin erişiminin engellenmesine karar verdi. Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu, kararın hiçbir yasal dayanağının olmadığı belirtti. Erişim engeli kararı alınan siteler neler?

FACEBOOK VE INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ

Erişimin engellenmesi kararı verilen adresler arasında Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest gibi dünya çapında kullanılan ünlü platformların yanı sıra haber portalları da yer alıyor.

Erişim engeli ile ilgili karar:

"....Talep eden İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen 3096743 sayılı ve 16/07/2019 havale tarihli yazısında belirtilen URL internet adreslerinde 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesindeki suçlan oluşturduğundan bahisle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştur.

Dilekçe ve ekleri incelenmiş olup, yukarıda yazılı URL internet adresinde yayımlanan içeriklerde 5651 sayılı kanunun 8/A maddesinin 1 .fıkrasında "Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçma bağlı olarak hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhurbaşkanlığı veya millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Karar, Başkan tarafmdan derhâl erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilir. İçerik çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhâl ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren dört saat içinde yerine getirilir." şeklinde belirtildiği görülmekle talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. ..."

200 BİN HABERE ERİŞİM ENGELLENİYOR

Mahkeme, Bianet'in hangi haberiyle ilgili erişimin engellendiğini belirtmedi. Daha önce birkaç haber nedeniyle açılan dava ile bazı haberlerine erişim engeli getirilmişti ancak bu defa hangi haber ile ilgili erişim engeli kararı verildi bilinmiyor. Mahkemenin bu gerekçesiz kararı ile Kasım 2000'den bu yana yayın yapan Bianet'teki en az 200 bin habere erişim engelleniyor.

BİANET NEDİR?

Bianet, diğer adıyla Bağımsız İletişim Ağı, 1997 yılında İstanbul'da kurulan, Türkiye gündeminden hak haberciliği, yurttaş haberciliği ve özgür habercilik ilkelerini benimsemiş haber portalıdır. Türkiye'nin birçok yerinde IPS İletişim Vakfı ile ortak projeler yürüterek yerel gazete, medya, radyo, televizyon çalışmalarını eğitimlerle desteklemektedir. Okuyucularına Kürtçe, İngilizce ve Türkçe dillerinde içerik imkanı tanıyor.