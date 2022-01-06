Bi Küçük Eylül Meselesi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ayrıca filmin nerede çekildiği de araştırılıyor. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede çekiliyor? Film çekimleri nerede yapıldı?

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bi Küçük Eylül Meselesi filmi 6 Ocak Perşembe bugün saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanacaktır. Tekrarı ise 22:30 'da yayınlanacak.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU NE?

Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Geçirdiği kazadan sonra son bir ayını unutana kadar.

Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gitmek zorunda kalır ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, âşık olduğu adam olduğunu söyler.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Bi Küçük Eylül Meselesi, 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyona giren dramatik ve romantik bir sinema filmidir. Başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek paylaşmaktadır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kerem Deren yapmıştır. Yapımını Ay Yapım, yapımcılığını Kerem Çatay üstlenmiştir.

Film 25. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En iyi özgün müzik" dalında ödül almıştır. Film için özel müzik yapan sanatçı Nil Karaibrahimgil listelerde uzun süre zirvede kaldı ve video klip Youtube sayfasında 55 milyon kez tıklandı.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bi Küçük Eylül Meselesi 1 yıla yakın süren çalışmalar sonucunda hayata geçti. Ön hazırlığı 2 ay süren filmin çekimleri 2 haftası İstanbul'da, 6 haftası da Türkiye'nin en büyük 3. adası olan Bozcaada'da çekilmiştir. Çekimler sonrasında ekip filmin 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyonda olacağını duyurmuştu.

Bİ KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah : Eylül : Başrol Oyuncusu

Engin Akyürek : Tekin : Başrol Oyuncusu

Ceren Moray : Berrak : Eylül'ün kız arkadaşı

Onur Tuna : Atıl : Eylül'ün erkek arkadaşı

Serra Keskin : Gülşah : Şapka satan kız

Ege Aydan : Eylül'ün babası

Ebru Aykaç : Eylül'ün annesi

Merve Bulut : Garson Emine

Hüseyin Pehlivan : Sübye Mehmet

Cenk Kayhan : Ramiz

Engin Benli

Pınar Bulut : Bozcaada'daki turist

Kerem Deren : Bozcaada'daki turist

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