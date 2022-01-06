Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?
Bi Küçük Eylül Meselesi, 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyona giren dramatik ve romantik bir sinema filmidir. Bi Küçük Eylül Meselesi filmi hakkında bazı konular merak ediliyor. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Bi Küçük Eylül Meselesi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte bilgiler...
Bi Küçük Eylül Meselesi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ayrıca filmin nerede çekildiği de araştırılıyor. Peki, Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi, ne zaman çıktı? Bi Küçük Eylül Meselesi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Bi Küçük Eylül Meselesi nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede çekiliyor? Film çekimleri nerede yapıldı?
Bi Küçük Eylül Meselesi filmi 6 Ocak Perşembe bugün saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanacaktır. Tekrarı ise 22:30 'da yayınlanacak.
Eylül hayatta istediği her şeye sahip. Güzel, neşeli, eğlenceli. Geçirdiği kazadan sonra son bir ayını unutana kadar.
Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gitmek zorunda kalır ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, âşık olduğu adam olduğunu söyler.
Bi Küçük Eylül Meselesi, 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyona giren dramatik ve romantik bir sinema filmidir. Başrolleri Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek paylaşmaktadır. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kerem Deren yapmıştır. Yapımını Ay Yapım, yapımcılığını Kerem Çatay üstlenmiştir.
Film 25. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En iyi özgün müzik" dalında ödül almıştır. Film için özel müzik yapan sanatçı Nil Karaibrahimgil listelerde uzun süre zirvede kaldı ve video klip Youtube sayfasında 55 milyon kez tıklandı.
Bi Küçük Eylül Meselesi 1 yıla yakın süren çalışmalar sonucunda hayata geçti. Ön hazırlığı 2 ay süren filmin çekimleri 2 haftası İstanbul'da, 6 haftası da Türkiye'nin en büyük 3. adası olan Bozcaada'da çekilmiştir. Çekimler sonrasında ekip filmin 14 Şubat 2014 (Sevgililer Günü) tarihinde vizyonda olacağını duyurmuştu.
Farah Zeynep Abdullah : Eylül : Başrol Oyuncusu
Engin Akyürek : Tekin : Başrol Oyuncusu
Ceren Moray : Berrak : Eylül'ün kız arkadaşı
Onur Tuna : Atıl : Eylül'ün erkek arkadaşı
Serra Keskin : Gülşah : Şapka satan kız
Ege Aydan : Eylül'ün babası
Ebru Aykaç : Eylül'ün annesi
Merve Bulut : Garson Emine
Hüseyin Pehlivan : Sübye Mehmet
Cenk Kayhan : Ramiz
Engin Benli
Pınar Bulut : Bozcaada'daki turist
Kerem Deren : Bozcaada'daki turist
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