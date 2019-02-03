Bgc'den Rektör Kuş'a Ziyaret

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, 2. Başkan Coşkun Yaman, Genel Sekreter Doğan Alparslan ve TSYD Balıkesir temsilcisi Hilmi Duyar, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

Oldukça yararlı geçen görüşmede basın ve üniversite konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. BGC Ramazan Demir, Balıkesir basını ile kısa bilgiler verdi ve Rektör Kuş'a cemiyetin hazırladığı kitapları hediye etti.

Balıkesir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yeni dönemde şehir ile bütünleşen, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla daha sıkı ilişki içinde olan üniversiteyi amaçladığını söyledi. Kuş'un göreve başlamasıyla birlikte Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi ile Acil Servisi hizmete girdi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yeni dönemde özellikle üniversite ile şehir arasındaki kopukluğu gidermek istediklerini belirtti. Rektör yardımcılarıyla, dekanlarla meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğini ve daha sıkı diyaloglar kuracaklarını belirten Kuş, üniversiteyle ilgili plan ve projelerini önümüzdeki geniş kapsamlı basın toplantısıyla açıklayacağını ifade etti.

Tıp Fakültesi Hastanesi'nin eksikleri gideriliyor

Ziyarette öne çıkan konu ise Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu. Hastane'nin en önemli eksikliği olarak görülen Yoğun Bakım Ünitesi ile Acil Servisi'ni kısa sürede yaptıkları çalışmalarla hizmete açtıklarını vurgulayan Kuş, Acil ve Yoğun Bakım'ın dışında eksik branşlarda hekim açığının kapatılması için de çalışma başlattığını ve 30'a yakın yeni hekim alınacağını söyledi.

Rektör Kuş, Acil Servisin açılması noktasındaki çabalarına destek veren Balıkesir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop'a da teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA