Bez Çantayla Uyuşturucu ve Kadına Şiddete Karşı Farkındalık

Denizli'nin Tavas ilçesinde polis memurları, bağımlılıkla mücadele ve kadına şiddet konularında farkındalık oluşturmak amacıyla pazar yerinde bez çanta dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, ambalaj kullanımının azaltılması kapsamında başlatılan kampanyaya kamu spotu yazılı bez çanta ile destek verdi.

Ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri ile salı günleri kurulan pazar yerinde, üzerilerinde "Kadına şiddete karşı sıfır tolerans" ve "Bağımlı olma özgür ol" kamu spotu yazılı bez çanta dağıttı.

Pazar yerinde oluşturulan stantta dağıtımı yapılan bez torbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri ayrıca alışverişe gelen vatandaşlara ve esnafa konuyla ilgili broşür de dağıttı.

"Amacımız daha fazla kitlelere ulaşmak"

Tavas Emniyet Müdürü Tolga Adagülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan projede, kadına karşı şiddet ve uyuşturucu madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Plastik ve naylon poşetlerin tabiatı kirlettiğine dikkati çeken Adagülü, şunları söyledi:

"Denizli Emniyet Müdürlüğünün öncülüğünde başlattığımız proje ile bez torbalar üzerine bağımlılıkla mücadele ve kadına karşı şiddetle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla bir slogan bastırdık ve dikkatleri bu konuya çekmeye çalıştık. Bağımlılıkla mücadele ve kadına karşı şiddet ülkemizde potansiyeli yüksek suçlardan. Torbaların üzerine yazdığımız sloganlarla özellikle bu konulara vurgu yapmaya çalıştık. Amacımız bu sayede daha fazla kitlelere ulaşarak bu sosyal mesajı verip bu tarz suçları ülkemizde ve Tavas'ımızda daha aza indirgemek, bu tür suçların önüne geçmeye çalışmak."

Pazarda giyim eşyası satan Ceyda Öğer, "Bez torba kullanımı doğanın temiz tutulması için önemli bir çalışma. Polislerden biz de bez torbalarımızı aldık. Üzerinde de mesajlar var. Sonuna kadar destekliyorum. Sadece kadına karşı değil, doğadaki tüm canlılara karşı şiddet istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Esnaf Sadettin Yılmaz da "Bez torbaları kullanmak ve kullandırmaya teşvik etmek gerekiyor. Uygulamayı başarılı buldum." dedi.

Alışveriş yapanlardan Aysel Yıldız, bez çanta dağıtımının güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Seval Kara da herkesten çantaların üzerinde yazan konularda duyarlılık beklediklerini ifade ederek, "Çok güzel bir proje, gençlerimizin korunması için. Kadına şiddete de hayır diyoruz. Sözle dahi olsa şiddete hayır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA