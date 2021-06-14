Bez Bebek Makbuş kimdir? Sevin Aktansel kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bez Bebek Makbuş kimdir? Sevin Aktansel kaç yaşında?

Bez Bebek Makbuş kimdir? Sevin Aktansel kaç yaşında?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2007'de FOX'ta yayına başlayan komedi dizisi Bez Bebek dizisinde Makbuş karakteri kim? Bez Bebek Makbuş gerçek adı ne? Sevin Aktansel kaç yaşında? Sevin Aktansel hastalığı ne? Bez Bebek Makbuş, Sevin Aktansel ölümü!

2007'de FOX'ta yayına başlayan komedi dizisi Bez Bebek dizisinde Makbuş karakteri kim? Bez Bebek Makbuş gerçek adı ne? Sevin Aktansel kaç yaşında? Sevin Aktansel hastalığı ne?

BEZ BEBEK MAKBUŞ KİM?

Bez Bebek dizisinde Makbuş karakterini başarılı isim Sevinç Çetinok Aktansel canlandırmaktadır.Vefa Spor Kulübü'nün kurucusu olan Saim Aktansel'in kızı olan Sevinç Çetinok Aktansel, 1937 yılında İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Aktansel, 15 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, 13 yıl Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatro'sunda, 12 yıl da İstanbul Devlet Tiyatro'sunda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Aktansel, 70'e yakın oyunda oyunculuk yaptı, 20'den fazla oyun yönetti.

Aktansel, Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nde diksiyon, konuşma, tiyatro ve ikna dersleri verdi. 1996 yılından itibaren "İlişkiler" , "Şehnaz Tango" , "Asmalı Konak" , "Tatlı Hayat" , "Büyük Yalan ", "Evdeki Hesap" , "Şarkılar Seni Söyler" , "Kadın Severse" gibi birçok dizide ve en son olarak da "Bez Bebek" dizisinde "Makbuş" rolüyle televizyon izleyici ile buluşan Aktansel, geçtiğimiz yıl da Devlet Tiyatrosu'nda "King Kong'un Kızları" adlı oyunda yer aldı. - İstanbul/ Üsküdar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Nur Sürer Hande Ataizi Acun Ilıcalı Tamer Levent
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bez Bebek Makbuş kimdir? Sevin Aktansel kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 22:44:06. #1.16#

title