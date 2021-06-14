Bez Bebek Makbuş kimdir? Sevin Aktansel kaç yaşında?

2007'de FOX'ta yayına başlayan komedi dizisi Bez Bebek dizisinde Makbuş karakteri kim? Bez Bebek Makbuş gerçek adı ne? Sevin Aktansel kaç yaşında? Sevin Aktansel hastalığı ne? Bez Bebek Makbuş, Sevin Aktansel ölümü!

2007'de FOX'ta yayına başlayan komedi dizisi Bez Bebek dizisinde Makbuş karakteri kim? Bez Bebek Makbuş gerçek adı ne? Sevin Aktansel kaç yaşında? Sevin Aktansel hastalığı ne?

BEZ BEBEK MAKBUŞ KİM?

Bez Bebek dizisinde Makbuş karakterini başarılı isim Sevinç Çetinok Aktansel canlandırmaktadır.Vefa Spor Kulübü'nün kurucusu olan Saim Aktansel'in kızı olan Sevinç Çetinok Aktansel, 1937 yılında İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Aktansel, 15 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, 13 yıl Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatro'sunda, 12 yıl da İstanbul Devlet Tiyatro'sunda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Aktansel, 70'e yakın oyunda oyunculuk yaptı, 20'den fazla oyun yönetti.

Aktansel, Mimar Sinan Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi'nde diksiyon, konuşma, tiyatro ve ikna dersleri verdi. 1996 yılından itibaren "İlişkiler" , "Şehnaz Tango" , "Asmalı Konak" , "Tatlı Hayat" , "Büyük Yalan ", "Evdeki Hesap" , "Şarkılar Seni Söyler" , "Kadın Severse" gibi birçok dizide ve en son olarak da "Bez Bebek" dizisinde "Makbuş" rolüyle televizyon izleyici ile buluşan Aktansel, geçtiğimiz yıl da Devlet Tiyatrosu'nda "King Kong'un Kızları" adlı oyunda yer aldı. - İstanbul/ Üsküdar