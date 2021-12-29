Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de tartıştığı avukat Osman Karakuş'u dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan saldırgan hakkında savcılıkça tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Karakaş'ın meslektaşları saldırı nedeniyle Küçükçekmece Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Karakuş da saldırıyı anlattı.

Küçükçekmece'de kiracısını evden çıkarmak isteyen bir kişi Avukat Osman Karakuş ile görüştü. Ev sahibi kiracısı Murat Y. ile sorun yaşayınca, Avukat Osman Karakuş ile anlaşarak tahliye davası açmasını istedi. Karakuş'a husumet beslemeye başlayan Murat Y., 26 Aralık günü evinin önünde beyzbol sopasıyla iddiaya göre Karakuş'u darp etti. Başının çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Karakuş tedavisinin ardından Murat Y.'den şikayetçi oldu. Murat Y. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan serbest bırakılan saldırgan hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Saldırıya uğrayan Avukat için, İstanbul 2 Nolu Baro üyesi bir grup avukat, Küçükçekmece Adliyesi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, "Bu saldırıya uğrayan Osman bey meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu savunma yapılan bir saldırı olarak değerleniyoruz. Savunmaya yapılan saldırı adalete yapılmış saldırıdır. Ayrıca yargıya yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bir avukata yapılan, bir hakime yapılan saldırı, bir savcıya yapılan saldırıdan hiçbir fark görmüyoruz. Bunların hepsi adalete yapılan saldırıdır. Şiddetin her türlüsü çok kötüdür ama bir meslek icraatı sırasında yapılan saldırı ise daha kötüdür. Biz esasen bütün meslektaşlarımıza yapılan saldırılara karşı olacağız. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve davanın sonuna kadar takip edeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

"ELİNDE BİRDE UZUN BİR BIÇAK VARDI"