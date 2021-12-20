Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı - Haberler
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Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören öğrenciler, ilk defa şehir dışına çıkarak İstanbul ve Ankara'yı gezdi.

İSTANBUL (İHA) - Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

İSTANBUL - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören öğrenciler, ilk defa şehir dışına çıkarak İstanbul ve Ankara'yı gezdi. Öğrenciler, ilk defa şehir dışına çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyü Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu Lisesi öğrencileri Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz tarafından Ankara ve İstanbul'a gönderildi. Öğrenciler ve öğretmenler, 5 günlük gezi kapsamında Ankara'dan sonra İstanbul'a geçerek keyifli anlar yaşadı. İlk defa il dışına çıkan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Öğrencilerden Adem Üce, gezi sayesinde çok yer gezdiğini söyledi. Üce, "İstanbul çok güzel bir şehir, herkesin gezip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler çok şanslıyız. Bize bu şansı veren kaymakamımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Melek Ediş ise İstanbul'a ilk defa gittiğini söyleyerek, "Benim gibi bir sürü arkadaşım var. Gelmek isteyen çok arkadaşım var. Kaymakamımız Hasan Uğuz'a çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle buradayım. Her yeri gezdim serdar abiye ve öğretmenlerime çok teşekkürler" diye konuştu.

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

Beytüşşebaplı öğrenciler ilk defa İstanbul'a gelmenin mutluluğunu yaşadı

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İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri

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