Beytüşşebap'ta şehit ailelerine bayram ziyareti
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Beytüşşebap'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

Beytüşşebap'ta şehit ailelerine bayram ziyareti Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kurban Bayramı nedeni ile şehit mezarları ziyaret edilerek ailelerin bayramı kutlandı.

01.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:06

Beytüşşebap'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kurban Bayramı nedeni ile şehit mezarları ziyaret edilerek ailelerin bayramı kutlandı.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Habip Aşan ve beraberindekiler, Kurban Bayramı münasebetiyle şehit kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Meşeli ve beraberindekiler şehit ailelerinin evlerine misafir olarak bayramlarını kutladı. Daha sonra devam eden bayramlaşma sosyal mesafe maske ve hijyen kuralına uyularak, ilçe merkezindeki şehit Jihat Durmuş kapalı spor salonunda devam etti. Burada halkın bayramını kutlayan Kaymakam Meşeli, birlik beraberlik ve kardeşlik mesajlarını verdi. Kaymakam Meşeli, "İnşallah en kötü günümüz böyle geçer. Her gittiğim ilçede sürekli sahada çalıştım, burada da öyle olacaktır. Tekrar herkesin bayramını kutlarım" dedi.

Belediye Başkanı Habip Aşan da "Tüm Beytüşşebaplıların Kurban Bayramını kutlarım. İnşallah bu bayram sonrası salgının ülkemizden dünyamızdan temizlenmesini diliyorum. Bu güzel günde sizlerin huzurunda olmak sizlerle bayramlaşmak mutluluk verici" diye konuştu.

Beytüşşebap'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: İHA

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