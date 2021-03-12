Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı

12.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:21
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Beytüşşebap ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkan Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte en güzel İstiklal Marşı'nı okuyan Zelal Bal (13), Kaymakam Uğuz tarafından ödüllendirildi.  

Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı
Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin BAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beytüşşebap'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:21:49. #1.16#
title