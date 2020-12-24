Beytüllahim'de Noel kutlamaları Kovid-19 önlemleri altında başladı
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Beytüllahim'de Noel kutlamaları Kovid-19 önlemleri altında başladı

24.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:32

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başladı.

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde Noel Bayramı kutlamaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başladı.

Beytüllahim sokaklarını dolaşan izci ve bando takımları güvenlik önlemleri ve Kovid-19 tedbirleri altında çeşitli gösteriler düzenledi.

Kutlamalara katılan Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu yıl kutlamaların sınırlı sayıda din adamının katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Selman, Beytüllahim'in dünyaya sevgi ve barış mesajı ilettiğini dile getirdi.

Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa'nın da kutlamalara katılmak için Doğuş Kilisesi'ne gelmesi bekleniyor.

Gece yarısı ayininin, bu gece din adamlarının katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Doğu takvimine bağlı Hıristiyan mezhepleri için ise Noel kutlamaları 7 Ocak'ta yapılacak.

Hazreti İsa'nın doğduğu yer olduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

Beytüllahim'de Noel kutlamaları Kovid-19 önlemleri altında başladı
Beytüllahim'de Noel kutlamaları Kovid-19 önlemleri altında başladı
Beytüllahim'de Noel kutlamaları Kovid-19 önlemleri altında başladı
Beytüllahim'de Noel kutlamaları Kovid-19 önlemleri altında başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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