Beyşehir ve Hüyük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projelerine inceleme
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Beyşehir ve Hüyük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projelerine inceleme

Beyşehir ve Hüyük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projelerine inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gürboğa ve beraberindeki heyet, Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yapılması planlanan projelerle ilgili ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gürboğa ve beraberindeki heyet, Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yapılması planlanan projelerle ilgili ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Gürboğa, Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde yapılması planlanan projelerle ilgili incelemelerde bulundu. Gürboğa, beraberindeki Engelli ve Yaşlı Refahı Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Karabey, Şube Müdürü İsmail Korkmaz ile teknik ekibiyle Beyşehir'de yapılması planlanan huzurevi proje sahasını inceledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz ile İl Müdür Yardımcıları Mahmut Kılıç ve Mevlüt Akyızdız'ın da eşlik ettiği ziyarette, Gürboğa ve beraberindekilere proje hakkında sahada bilgilendirmede bulunuldu. Hüyük ilçesini de ziyaret eden Gürboğa, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i ziyaret ettikten sonra İmrenler Mahallesi'nde, yerleşimin belde statüsünde olduğu döneminde belediye hizmet binası olarak hizmet veren ve daha sonra yapılacak dönüşümle yaşlı bakım ve yaşam merkezine dönüştürülmesi planlanan binada incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve beraberindekiler Gürboğa'yı söz konusu proje ve mevcut binanın son durumu hakkında bilgilendirdi. Çiğdem, geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı bakanlıkta ziyaret ederek, projeyle ilgili olarak destek talebinde bulunmuştu. Projenin devreye girmesi ile birlikte yerleşim merkezindeki mevcut binanın 50 kişi konaklamalı, 150 kişinin de günlük bakım hizmeti alabileceği İmrenler Yaşlı Bakım ve Yaşam Merkezi haline dönüştürülmesi planlanıyor. - KONYA

Beyşehir ve Hüyük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projelerine inceleme
Beyşehir ve Hüyük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projelerine inceleme
Beyşehir ve Hüyük'teki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı projelerine inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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