Beyşehir Kaymakamı Özdemir, Kovid-19 aşısı oldu
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Beyşehir Kaymakamı Özdemir, Kovid-19 aşısı oldu

18.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:28
Beyşehir Kaymakamı Özdemir, Kovid-19 aşısı oldu

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kaymakam Özdemir'e, geldiği Beyşehir Devlet Hastanesi'nde aşının ilk dozu uygulandı.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan gruplara göre öncelik sırası gelen vatandaşların randevu alarak devlet hastanesi veya aile sağlığı merkezlerinde aşılarını olabileceğini anımsatarak, "Hastalıktan korunmak için tüm halkımızın aşılarını yaptırmaları büyük önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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