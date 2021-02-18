Beyşehir Kaymakamı Özdemir, Kovid-19 aşısı oldu

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kaymakam Özdemir'e, geldiği Beyşehir Devlet Hastanesi'nde aşının ilk dozu uygulandı.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan gruplara göre öncelik sırası gelen vatandaşların randevu alarak devlet hastanesi veya aile sağlığı merkezlerinde aşılarını olabileceğini anımsatarak, "Hastalıktan korunmak için tüm halkımızın aşılarını yaptırmaları büyük önem arz ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar