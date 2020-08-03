Beyşehir Gölü'nde plaj keyfi
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Beyşehir Gölü'nde plaj keyfi

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü kıyısında yaşanan yoğunluk, tatil beldelerindeki sahilleri aratmadı.

Beyşehir Gölü'nde plaj keyfi
03.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:52

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü kıyısında yaşanan yoğunluk, tatil beldelerindeki sahilleri aratmadı.  Bayram tatilini yüzüp, güneşlenerek geçirmek isteyen Beyşehirliler, Karaburun Plajı'na akın etti.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise tatil beldelerinin sahillerini aratmıyor.

Beyşehirliler, bayram tatilini fırsata çevirip plaja akın etti. Koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı Karaburun Plajı'nda, şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirildi. Görevlilerin sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattığı plaja, vatandaşlar, yoğunluk yaşanmaması için kontrollü olarak alınıyor. Ateş ölçümü yapılmayanların girmesine ise izin verilmiyor.Ailesiyle birlikte plaja gelen Ceren Semra Evgin, "Yüzüyorum. Kumda oynuyorum. Sanki Antalya'dayım" dedi. Hüseyin Kırmızı da "Konya'dan geliyorum. Girişte bekletildik, sosyal mesafe nedeniyle. Fazla kişi almıyorlar, geri gönderiyorlar. Memnunuz" diye konuştu.  Girişte yaklaşık 3 saat beklediklerini belirten Can Öztürk, "Yoğunluk var fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmuş, dezenfektan işlemleri yapılmış. Memnunuz. Suya girip, çıkacağız. Akşam'da Konya'ya döneceğiz. Antalya'ya gitmeyi tabi ki tercih ederdik ama zaman kısıtlı, yarın işbaşı yapacağımız için, Konya'ya yakın olduğundan dolayı Beyşehir'e geldik. Beyşehir güzel bir yer. Adeta deniz gibi" dedi.


Kaynak: DHA

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