Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Gölü kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gölün Üstünler Mahallesi kıyısında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa süre içerisinde büyüdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgenin balçık olması nedeniyle iş makineleri ile alevlere güçlükle müdahale ederek 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Rüzgarın yönünü değiştirmesi ihtimaline karşı ekiplerin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Rüzgar ters esseydi arkadaki ormana da yazık olacaktı. Allaha şükür kontrol altına aldık. İnşallah bir daha bu gibi durumlarla karşılaşmayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar