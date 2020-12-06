Beyşehir Gölü Havzasında çiftçiler pandemi döneminde de mesaisini sürdürüyor
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Beyşehir Gölü Havzasında çiftçiler pandemi döneminde de mesaisini sürdürüyor

06.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:14

Türkiye'nin başta hububat olmak üzere, şeker pancarı, bakliyat ve meyvecilikte en bereketli ekim havzalarından birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda çiftçiler, Aralık ayının ilk günlerinde tarlalarında mesaiye devam ediyor.

Türkiye'nin başta hububat olmak üzere, şeker pancarı, bakliyat ve meyvecilikte en bereketli ekim havzalarından birisi olan Beyşehir Gölü Havzası'nda çiftçiler, Aralık ayının ilk günlerinde tarlalarında mesaiye devam ediyor.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, AA muhabirine, kış dönemine girilmesine rağmen bölgede bulunan çiftçilerin ekim çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü söyledi.

Yörede başlanan pancar hasadı döneminde üreticinin söküm arası verdiğini ve buğday ekimlerinin kalan kısmını tamamladığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Şu Aralık ayında kar gelmeden önce yapılacak ne varsa, şu an çiftçimiz tarlasında. Yani bu pandemi dönemi dolayısıyla gelen kısıtlamalarda çiftçimizin muaf tutulmasından dolayı müteşekkiriz. Çiftçimiz tabi toplumun gıda akımını sağlayabilmesi için kısıtlamalardan muaf tutuldu, sokağa çıkma engellemesinden. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tarım ve içişleri bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ziraat Odaları Genel Başkanımız da bu konuda çok mesai tüketti. Hepsine çiftçilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin tarlada durması, üretmesi lazım. Çünkü 83 milyon insan, turizmde gelen misafirleriyle toplamda 100 milyonu geçen bir nüfusumuz oluyor. Bu 100 milyonu da biz bu topraklardan besliyoruz. O yüzden çiftçiyi serbest bırakalım ve destek verelim."

Çiftçinin bu dönemde en büyük beklentisinin yağış olduğunu da vurgulayan Şahin, ancak ekim döneminde beklenen yağışı alamadıklarına dikkati çekti.

Çiftçi Adnan Ateş de pandemi döneminde de tüm üreticiler gibi mesai yapmaya kendisinin de devam ettiğini belirtti.

Daha iyi gelir getirmesini beklediği için mercimek ektiğini anlatan Ateş, "Geçen sene bu tarlada arpa vardı, şu an mercimek ekiyoruz, mercimek daha karlı. Onun için mercimek ekiyorum." dedi.

Beyşehir Gölü Havzasında çiftçiler pandemi döneminde de mesaisini sürdürüyor
Beyşehir Gölü Havzasında çiftçiler pandemi döneminde de mesaisini sürdürüyor
Beyşehir Gölü Havzasında çiftçiler pandemi döneminde de mesaisini sürdürüyor
Beyşehir Gölü Havzasında çiftçiler pandemi döneminde de mesaisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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