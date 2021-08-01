Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği
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Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği

Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali ve Esence mahallelerinde başlatılan yardım kampanyası ile Manavgat'taki orman yangınında mağdur olan çiftçi ve besicilere saman balyası ve yem desteğinde bulunuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali ve Esence mahallelerinde başlatılan yardım kampanyası ile Manavgat'taki orman yangınında mağdur olan çiftçi ve besicilere saman balyası ve yem desteğinde bulunuldu.

Toplanan 25 tır dolusu saman balyası ve yem, toplanma merkezi olan otogar alanından Manavgat'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Karaali Mahallesi sakinlerinden Hamza İnanç, Akdeniz bölgesinde Manavgat ve Alanya'nın belli kısımlarında çıkan orman yangını sonrasında, hayvanlarını kurtarmayı başaran besici ve çiftçilerin yem ve saman ihtiyacının ortaya çıktığını hatırlattı.

İnanç, saman üreticilerinin seferber olduğunu dile getirerek, "Tüm Konya ova köyleri saman yardımında bulundu. Bizler de aracı olduk, burasını toplanma merkezi olarak seçtik. Konya ova köylerinden Beşağıl, Bakırtolu, Yarma ve adı aklımıza gelmeyen tüm köylerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Tüm arkadaşlarımız da bu kampanya çerçevesinde taşın altına elini koydu ve böyle bir kampanya başlattık. Allah'ın izniyle de yerine ulaştıracağız. Toplamda 25 kamyonluk bir konvoy halinde yardımlarımızı bölgeye ulaştırmak hedefindeyiz."dedi.

Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği
Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği
Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği
Beyşehir'den yangında zarar gören çiftçilere saman ve yem desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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