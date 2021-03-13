Beyşehir'de yat turları yeniden başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kış mevsimi nedeniyle ara verilen yat turlarına yeniden başlandı.

İlçede havaların ısınması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Beyşehir Gölü'nde yılın ilk yat turları yapıldı.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara akın etti.

Vatandaşların ilgisi nedeniyle göl kıyısındaki kameriyelerde oturacak yer kalmadı. Birçok aile göl kıyısındaki yolda yürüyüş yaptı, çocuklar bisikletle gezerken minikler de kaykay keyfi yaşadı.

Beyşehir'in simgesi olan minyatür Aşk Adası da vatandaşların ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Adaya çıkan ziyaretçiler gölü izlerken martıları da ekmekle besledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar