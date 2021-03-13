Beyşehir'de yat turları yeniden başladı
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Beyşehir'de yat turları yeniden başladı

13.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:18

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kış mevsimi nedeniyle ara verilen yat turlarına yeniden başlandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kış mevsimi nedeniyle ara verilen yat turlarına yeniden başlandı.

İlçede havaların ısınması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine Beyşehir Gölü'nde yılın ilk yat turları yapıldı.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise Beyşehir Gölü kıyısındaki parklara akın etti.

Vatandaşların ilgisi nedeniyle göl kıyısındaki kameriyelerde oturacak yer kalmadı. Birçok aile göl kıyısındaki yolda yürüyüş yaptı, çocuklar bisikletle gezerken minikler de kaykay keyfi yaşadı.

Beyşehir'in simgesi olan minyatür Aşk Adası da vatandaşların ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer aldı.

Adaya çıkan ziyaretçiler gölü izlerken martıları da ekmekle besledi.

Beyşehir'de yat turları yeniden başladı
Beyşehir'de yat turları yeniden başladı
Beyşehir'de yat turları yeniden başladı
Beyşehir'de yat turları yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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