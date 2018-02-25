Beyşehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Beyşehir ilçesinde, refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Beyşehir ilçesinde, refüje devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Aslan idaresindeki 42 BKR 62 plakalı otomobil, Beyşehir- Akseki karayolunun 3. kilometresi Güldibi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Bölünmüş yolda orta refüje devrilen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza sonrası araçtan yükselen dumanlar üzerine olası yangına karşı kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.