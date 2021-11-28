Beyşehir'de otomobilin menfeze devrilmesi nedeniyle 2 kişi yaralandı
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, menfeze devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, menfeze devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Esma K. idaresindeki 42 AIZ 901 plakalı otomobil Beyşehir- Sadıkhacı Mahallesi yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Menfeze düşen otomobildeki sürücü Esma K. ile Ayçanur Ç. yaralandı.
Kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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