Beyşehir'de koronavirüse karşı yürütülen tedbirler masaya yatırıldı Beyşehir'de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19)karşı yürütülen tedbir ve önlemler masaya yatırıldı.

Beyşehir'de İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid-19)karşı yürütülen tedbir ve önlemler masaya yatırıldı.

Kurul, öğretmenevi toplantı salonunda Kaymakam Yusuf Özdemir başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda, ilçe genelinde koronavirüse karşı bugüne kadar yürütülen çalışmalar ele alındı ve değerlendirildi.

Özdemir, alınan önlem ve tedbirlerin sahada eksiksiz yürütülmesinin önemine dikkat çekerken, kamu çalışanlarının da çalışma mekanlarının hijyen ve temizliğe bu dönemde çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

Toplantıda, ilçede halen tedavileri süren Kovid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu, bir dış mahallede ise bu kapsamda uygulamaya konulan karantinanın devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, vatandaşların bilgi kirliliğine karşı dikkatli olması gerektiği, ilçe idarecilerince yapılan açıklama ve duyuruların dışında oluşturulan bilgi kirliliğine karşı da dikkatli olunması ve bunların dikkate alınmaması istendi.

Kaynak: AA