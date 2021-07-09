Beyşehir'de görevli nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nikah memuru olarak görev yapan Nail Özkan, kızının nikahını kıydı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nikah memuru olarak görev yapan Nail Özkan, kızının nikahını kıydı.

Karaburun Plajı'nda gerçekleştirilen nikah törenine katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, genç çiftin nikah şahidi oldu.

Beyşehir Belediyesi'nde 13 yıldır nikah memuru olarak görev yapan ve bugüne binlerce çiftin nikahını kıyan Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan'ın nikahını kıydı. Latif Adıyaman ile dünya evine giren Burcu Özkan'a evlilik cüzdanını ise Başkan Bayındır verdi.

Nikah memuru Nail Özkan, böyle bir görevi yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kızı ile damadının nikahını kıyarken heyecan yaşadığını ifade eden Özkan, "Sözlerimden anlaşılmıştır, dilim tutuldu derler ya öyle oldum. Kelimeleri şaşırdım. Aslında diğer nikahlarda biraz daha kendimizi ifade etmemiz kolay oluyor. Dudaklarım kurudu, kendimi ağlamamak için zor tuttum. Böyle bir mutluluk her aile babasına nasip olmaz. Allah mutluluklarını daim etsin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, çifte mutluluklar diledi.

Babası tarafından kıyılan nikahla mutluluğa "evet" diyen Burcu Gül Özkan ise, babasının kendi nikahlarını kıyması nedeniyle heyecanının daha da arttığını anlattı.

Çok duygulandığını belirten Gül Özkan, "Çok güzel bir duyguydu. Ben nikahımızı babamın kıymasını en baştan beri istiyordum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar