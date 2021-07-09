Beyşehir'de görevli nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyşehir'de görevli nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı

Beyşehir'de görevli nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nikah memuru olarak görev yapan Nail Özkan, kızının nikahını kıydı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, nikah memuru olarak görev yapan Nail Özkan, kızının nikahını kıydı.

Karaburun Plajı'nda gerçekleştirilen nikah törenine katılan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, genç çiftin nikah şahidi oldu.

Beyşehir Belediyesi'nde 13 yıldır nikah memuru olarak görev yapan ve bugüne binlerce çiftin nikahını kıyan Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan'ın nikahını kıydı. Latif Adıyaman ile dünya evine giren Burcu Özkan'a evlilik cüzdanını ise Başkan Bayındır verdi.

Nikah memuru Nail Özkan, böyle bir görevi yerine getirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Kızı ile damadının nikahını kıyarken heyecan yaşadığını ifade eden Özkan, "Sözlerimden anlaşılmıştır, dilim tutuldu derler ya öyle oldum. Kelimeleri şaşırdım. Aslında diğer nikahlarda biraz daha kendimizi ifade etmemiz kolay oluyor. Dudaklarım kurudu, kendimi ağlamamak için zor tuttum. Böyle bir mutluluk her aile babasına nasip olmaz. Allah mutluluklarını daim etsin." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, çifte mutluluklar diledi.

Babası tarafından kıyılan nikahla mutluluğa "evet" diyen Burcu Gül Özkan ise, babasının kendi nikahlarını kıyması nedeniyle heyecanının daha da arttığını anlattı.

Çok duygulandığını belirten Gül Özkan, "Çok güzel bir duyguydu. Ben nikahımızı babamın kıymasını en baştan beri istiyordum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

KAĞITHANE'DE UZMAN ÇAVUŞUN NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYETE İLİŞKİN DETAYLAR
KAĞITHANE'DE UZMAN ÇAVUŞUN NİŞANLISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYETE İLİŞKİN DETAYLAR
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Murat Kurum Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sertab Erener İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyşehir'de görevli nikah memuru, bu kez kızının nikahını kıydı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:44:36. #1.16#

title