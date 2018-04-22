Beyşehir'de Ekili Alanlarda İnceleme

Beyşehir ilçesinde, ziraat odası tarafından ekili alanlarda zirai inceleme yapıldığı bildirildi.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Gökçimen ve Avdancık mahallelerindeki ekili alanlarda ziraat mühendisleri eşliğinde incelemede bulunulduğunu belirtti.

Ağralı, her iki alanda yapılan arazi taraması ve kontrolünde şubat ayında ekimi yapılan nohut arazilerinde nohut antraknozu mantar hastalığının ilk belirtisinin görüldüğüne vurgu yaparak, üreticileri uyardı.

İncelemelerde, mevsimin bir ay önceden seyri nedeniyle nohut sineği zararının da tespit edildiğini belirten Ağralı, nohut antraknoz ve solgunluk hastalıkları ile nohut sineğine karşı çiftçilerin gerekli önlemleri alması tavsiyesinde bulundu.

Ağralı, yörede yeni çıkış yapan şeker pancarı alanlarında da zirai don riskine karşı üreticileri dikkatli olması konusunda uyardı.