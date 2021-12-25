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Beyşehir'de can dostlara besin desteği

Beyşehir'de can dostlara besin desteği
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir Belediyesi tarafından ilçenin yağışın ardından karla kaplanması ve aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına beslenme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

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Beyşehir Belediyesi tarafından ilçenin yağışın ardından karla kaplanması ve aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına beslenme desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Beyşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların detayları paylaşıldı.

Açıklamada, sokak hayvanları için günlük olarak toplanan bayat ekmeklerin ilçe genelinde yer alan beslenme alanlarına bırakıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sokak hayvanları için günlük olarak topladığımız bayat ekmekleri alarak sokak hayvanlarımızın beslenmesine yardımcı oluyoruz. Bu uygulama ile ekmeklerin çöpe atılmamasının da önüne geçiyoruz. Öte yandan Beyşehirli vatandaşlarımız ve esnaflarımız da bu konuda duyarlı, sokak hayvanlarına karşı yardımcı oluyorlar. Bu anlamda teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Beyşehir'de can dostlara besin desteği

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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