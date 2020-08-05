Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kraterin uydu görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMADAN ÖNCESİ VE SONRASI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı. Uydu görüntülerinde patlamadan önceki liman ve sonraki halini gösteren görüntüler paylaşıldı.