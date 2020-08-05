Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
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Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı.

05.08.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:41

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen şiddetli patlama sonrası limanda oluşan kraterin uydu görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMADAN ÖNCESİ VE SONRASI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen patlamada son açıklanan verilere göre 100 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin kişi de yaralandı. Açıklamalara göre 2 bin 700 ton amonyum nitratın neden olduğu patlamada, liman bölümünde büyük bir krater oluştu. Oluşan kraterin uydu görüntüleri de paylaşıldı. Uydu görüntülerinde patlamadan önceki liman ve sonraki halini gösteren görüntüler paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğu, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı

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