Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde patlayıcıların tutulduğu antrepoda büyük bir patlama meydana geldi. Patlamadan sonra konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle şehirdeki çevre binalarda büyük hasar meydana geldi. Patlama sonrası açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, gözyaşlarına hakim olamadı. Abbud, limandaki patlamayı atom bombası atılan Japonya'nın kentleri Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.