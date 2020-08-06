Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
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Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi

Ülkemizde Ebru Gündeş ve Amine Gülşe gibi isimleri giydiren dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad'ın Beyrut'taki binası patlama sonrası kullanılamaz hale geldi. Harabeye dönen iş yerinin videosunu yayınlayan modacı, "Kalbim acıyor" diyerek yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

06.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:07

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100'ün üzerine insan hayatını kaybederken birçok bina kullanılamaz hale geldi. Bunlardan biri de dünyaca ünlü modacı Zuhayir Murad'ın binası oldu.

"KALBİM ACIYOR"

Ülkemizde Ebru Gündeş, Amine Gülşe ve Sena Ağaoğlu, dünyada Jennifer Lopez, Charlize Theron, Sofia Vergara, Scarlett Johansson ve Renee Zellweger başta olmak üzere onlarca starı giydiren Zuhair Murad'ın binası patlama sonrası kullanılamaz hale geldi. Patlama sonrası Instagram hesabından iş yerinin son görüntülerini paylaşan Murad, "Kalbim acıyor. Bütün emeklerim heba oldu" dedi.

İşte Zuhair Murad'ın iş yerinin son hali...

Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Snob Magazin

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