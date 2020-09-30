Beypazarılı kadınların kışlık tarhana telaşı
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Beypazarılı kadınların kışlık tarhana telaşı

30.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:37
Beypazarılı kadınların kışlık tarhana telaşı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar kışlık tarhana yapımına devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kadınlar kışlık tarhana yapımına devam ediyor.

İlçenin Beytepe Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde tarhana yapan kadınlar, tarhana çorbalığından vazgeçemediklerini söyledi.

80 yaşındaki Emine Arslan, yaptığı açıklamada, ilerlemiş yaşına rağmen çoluk çocuğuna yaptıkları ürünlerle destek olmaya çalıştığını belirterek, "Tarhana çorbalığının içinde ayran var, domates var, tuz var, biber, nohut var, dere otu var, nane var. Bunların karışımıyla hamur yapılır ve ardında da ufalamaya başlayarak, elek ya da kalburdan geçirerek hazırlarız." diye konuştu.

Arslan, aşırı sıcaklarda değil de az sıcaklarda tarhananın çok iyi kuruduğunu ve iyi kuruyan tarhananın güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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