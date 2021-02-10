Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Göçmen: "Hızlı Tren Projesi tarihi İpekyolu'nun hakkıdır"
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Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Göçmen: "Hızlı Tren Projesi tarihi İpekyolu'nun hakkıdır"

10.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:58
Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Göçmen:

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin Beypazarı ilçesinden geçmesi gerektiğini bildirdi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen, Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin Beypazarı ilçesinden geçmesi gerektiğini bildirdi.

Göçmen, yaptığı açıklamada, Hızlı Tren Projesi ile ilgili ilk ÇED toplantısının 2013 yılında Beypazarı Ticaret Odası salonunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Toplantıda, 2014-2018 yılları arasında tamamlanması beklenen, Ankara ya da Sincan'dan başlayacak ve Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesinde sadece 2 istasyon olacağı, bunlardan birinin Beypazarı'nda diğerinin ise Sakarya merkezdeki Karakamış'ın kuzeyinde yer alacağının belirtildiğini anlatan Göçmen, "Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi'nin maliyeti düşük olan Ayaş-Güdül-Beypazarı-Nallıhan ve Mudurnu güzergahından geçmesi için proje çalışmaları hala devam etmektedir. Hızlı Tren Projesi tarihi İpekyolu'nun hakkıdır." dedi.

Göçmen, şunları kaydetti:

"Ankara, Düzce, İstanbul şeklinde alternatif olarak dile getirilen yeni güzergahın, coğrafi konum, iklim şartları, mesafenin uzaması ve özellikle de aktif fay hatları bulunması sebebiyle sağlıklı olmayacağı daha önce gerçekleştirilen karayolu yatırımlarında da gözlemlenmiştir. Bir zamanlar Çin'e kadar uzanan tarihteki yerini anlatmaya gerek olmayan İpek Yolu'nun ticaretteki önemi bilinmektedir. İpek Yolu Hızlı Tren Hattı'nın başkent ve ticaretin merkezi İstanbul arasındaki ticaretin de hızlanmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda güzergahtaki tüm ilçelerin kalkınmasına vesile olurken, özellikle turizmde marka olan Beypazarı için öngörülen ziyaretçi sayısındaki artış, hizmet sektöründe yatırım ve istihdam artışına da vesile olacaktır. Ulaşımın kısa süreli sağlanması, ilçemizdeki üniversite ve öğrenci sayısının da artmasına katkı sağlarken, yeni yatırımlarla genç iş gücünün ve beyin göçünün farklı şehirlere taşınmasına engel olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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