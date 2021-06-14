Beypazarı'ndan kısa kısa
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Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı'ndan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan ve yayladan doğarak Uruş ve Dereli mahallelerini geçip Sarıyar Barajı'na dökülen Süvari Çayı kenarı, doğa kampı ve yürüyüşü tutkunlarına imkanlar sunuyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan ve yayladan doğarak Uruş ve Dereli mahallelerini geçip Sarıyar Barajı'na dökülen Süvari Çayı kenarı, doğa kampı ve yürüyüşü tutkunlarına imkanlar sunuyor.

Bölgeye gelen kampçılardan İsmail Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin eko kamp için muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Erdem, insanların burada doğayla baş başa kalarak dinlenme fırsatı bulabileceğini, trekking için de uygun bir alan olduğunu anlattı.

Aysun Cebeci ise trekking yapacaklar için 5, 10, 15, 20 kilometre olarak yürüyüş alanlarının bulunduğunu ifade etti.

Kendisinin de trekking ile ilgilendiğini aktaran Cebeci, "Trekking yürüyüş parkurumuzun içinde Dereli Mahallesi'nde bulunan peribacaları, doğal güzelliği de bulunuyor. Doğaseverler, trekkingciler, eko kampçılar bu güzelliği görsünler ve yaşasınlar." dedi.

Beypazarı Belediyesinin araç filosuna bir iş makinesi daha katıldı

Beypazarı Belediyesinin araç filosu yeni ilave edilen araçlarla güçleniyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, Beypazarı için çalıştıklarını, ilçeyi her yönüyle bir dünya kenti yapmanın çabasında olduklarını belirtti.

Araç filosuna bir süre önce 0 kilometre greyder kattıklarını, şimdi de loder iş makinesi eklediklerini bildiren Kaplan, "İlçemiz sürekli gelişiyor. Yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda İş makinelerine çok ihtiyacımız oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaplan, yeni aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Beypazarı'ndan kısa kısa
Beypazarı'ndan kısa kısa
Beypazarı'ndan kısa kısa
Beypazarı'ndan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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