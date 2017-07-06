Beypazarı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Beypazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaplan yönetimindeki 06 UMA 29 plakalı kamyonet ile Emre Ustaoğlu'nun kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Başağaç Mahallesi Sefa ile Mehmet Akif Ersoy sokaklarının kesiştiği kavşakta çarpıştı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ustaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.