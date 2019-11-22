Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi
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Beypazarı'nda "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakam Temel Ayca başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:05
Beypazarı'nda

'nın ilçesinde Kaymakam başkanlığında "Suriyelilerin Entegrasyonu" konulu toplantı düzenlendi.

Ayca, kaymakam toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, ilçedeki Suriyeliler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı , İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, İlçe Sağlık Müdürü Levent Baltacı, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA
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