Beypazarı'nda sağanak
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak ekili alanlarda hasara yol açtı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak ekili alanlarda hasara yol açtı.
Başağaç ve Fasıl-Kayabükü mahallelerinde iki gündür etkili olan yağmur sebze bahçelerine zarar verdi.
Mahalle sakinlerinden Hasan Kaya, iki gündür yağmurun etkili olduğunu belirtti.
Yağmurun sebze bahçelerinde hasara yol açtığını söyleyen Kaya, hasarın boyutunun yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacağını ifade etti.
Kaynak: AA
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