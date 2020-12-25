Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor
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Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

25.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:30
Beypazarı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle başlatılan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaplan, AA muhabirine, ilçedeki tarihi konakların günümüze kazandırılması ve kurtarılması için restorasyon çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Galtalıların Konağı, Ahmet Ağaların Konağı ve Yöntemlerin Konağındaki restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kaplan, "Bu konaklar şehrimizin tarihinin simgesi ve kazanımı. Şehir içinde müzelerimizin olduğu alanda, belediyemize ait 2 konağımızda restorasyon devam ediyor. Tarihi halk evinde ve Taşmektep'te de restorasyon çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Önümüzdeki günlerde, İnözü Vadisi girişinde kamulaştırdıkları konakta da restorasyona başlayacaklarını aktaran Kaplan, "Restorasyonlarımızı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleriyle sürdürüyoruz. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimiz için uğraşıyoruz. Tarihi değerlerimizi bir bir günümüze kazandırmanın çabasındayız. Bu çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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