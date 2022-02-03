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Beypazarı'nda Regaip Kandili idrak edildi

AA, Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda Regaip Kandili idrak edildi

Beypazarı ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki Fatih Camisi'nde mevlit programı gerçekleştirildi. Ardından ilçe sakinleri torpil ve maytap gibi maddeleri patlatarak kandili kutladı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Kaplan, "Maytap ve torpilleri üreten fabrikalardan da öğrendiğimiz kadarıyla sadece Beypazarı'nda böyle bir gelenek var. Bu gelenek ilçemizde sürdürülüyor. Biz de ilçenin en yüksek tepesi olan Hıdırlık Tepesi'nde havai fişek gösterisinde bulunuyoruz." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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