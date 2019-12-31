Beypazarı'nda ne yenir?
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Beypazarı'nda ne yenir?

Beypazarı'nın da yöresel yemeklerini denemeden geçmeyen Mert Savaş, bu sefer ki durağında uğradığı bu tarihi kuyulu mekanda sadece 40 TL'ye sizlere leziz bir menü tanıttı.

31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:46

'nın da yöresel yemeklerini denemeden geçmeyen , bu sefer ki durağında uğradığı bu tarihi kuyulu mekanda sadece 40 TL'ye sizlere leziz bir menü tanıttı. Yolunuz Beypazarı'na düşerse mutlaka denemeniz gerekenler bu bölümde.



Haber Videosu

: Beypazarı'nda ne yenir?
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