: Beypazarı'nda ne yenir?

31.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:46

Beypazarı'nın da yöresel yemeklerini denemeden geçmeyen Mert Savaş, bu sefer ki durağında uğradığı bu tarihi kuyulu mekanda sadece 40 TL'ye sizlere leziz bir menü tanıttı. Yolunuz Beypazarı'na düşerse mutlaka denemeniz gerekenler bu bölümde.

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