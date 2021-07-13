Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi

Beypazarı ilçesinde kirliliğine mahal vermemek için belediye tarafından kurban kesim yerleri belirlendi.

Beypazarı ilçesinde kirliliğine mahal vermemek için belediye tarafından kurban kesim yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kurban kesimlerini temiz ve hijyenik alanlarda yapabilmelerine imkan sağlamak üzere ilçede kurban kesim noktaları oluşturulduğu bildirildi.

Beypazarı'nda belirlenen kesim yerler şu şekilde sıralandı:

"Gazipaşa Mahalles'inde bulunan belediye mezbahanesi, Başağaç Mahallesi'ndeki Yıldız Evler ve Güven Evler karşısında bulunan kamyon ve tır garajı, Ayvaşık Mahallesi'ndeki Oğuzkent bölgesi top sahası yanı, Hacıkara Mahallesi'ndeki Gazi Gündüzalp iş merkezi otoparkı, Hacıkara Mahallesi'ndeki Onura Yamam İlkokulu yanı, Zafer Mahallesi'ndeki Bulgurdede mevkisi."

Belirlenen yerlerin dışında kurban kesenler hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kurbanların temiz ortamlarda kesilmesinin doğru olacağını belirterek belirlenen noktalarda kesim yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Hayvan pazarına menşei, belgesi ve kulak küpesi bulunmayan hiçbir hayvanın sokulmayacağını da vurgulayan Kaplan, kaçak hayvanların satışına müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak