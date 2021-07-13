Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi

Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde kirliliğine mahal vermemek için belediye tarafından kurban kesim yerleri belirlendi.

Beypazarı ilçesinde kirliliğine mahal vermemek için belediye tarafından kurban kesim yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kurban kesimlerini temiz ve hijyenik alanlarda yapabilmelerine imkan sağlamak üzere ilçede kurban kesim noktaları oluşturulduğu bildirildi.

Beypazarı'nda belirlenen kesim yerler şu şekilde sıralandı:

"Gazipaşa Mahalles'inde bulunan belediye mezbahanesi, Başağaç Mahallesi'ndeki Yıldız Evler ve Güven Evler karşısında bulunan kamyon ve tır garajı, Ayvaşık Mahallesi'ndeki Oğuzkent bölgesi top sahası yanı, Hacıkara Mahallesi'ndeki Gazi Gündüzalp iş merkezi otoparkı, Hacıkara Mahallesi'ndeki Onura Yamam İlkokulu yanı, Zafer Mahallesi'ndeki Bulgurdede mevkisi."

Belirlenen yerlerin dışında kurban kesenler hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kurbanların temiz ortamlarda kesilmesinin doğru olacağını belirterek belirlenen noktalarda kesim yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Hayvan pazarına menşei, belgesi ve kulak küpesi bulunmayan hiçbir hayvanın sokulmayacağını da vurgulayan Kaplan, kaçak hayvanların satışına müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi
Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi
Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı
İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Petek Dinçöz Levent Yüksel
Spor Ali Koç Şenol Güneş Alper Yılmaz Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beypazarı'nda kurban kesim yerleri belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:32:49. #1.15#

title