Beypazarı'nda Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri

Beypazarı ilçesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle "Şahadet Devletin Asil Evlatları" isimli oyun sahnelendi.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) tarafından düzenlenen programla, Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde, yönetmeliğini Mustafa Yeşilyurt'un yaptığı "Şahadet-Devletin Asil Evlatları" isimli tiyatro gösterisi yapıldı.

Tiyatro gösterisinde Atatürk rolünü oynayan oyuncu Serdar Gürel'in sahne performansı oldukça izleyenler tarafından ilgi gördü.

Oyunu izlemeye, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Şeref Kutu, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP ilçe Başkanı Erdoğan Orhan, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, TÜRKAV Beypazarı Şube Başkanı Resul Aytekin ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA