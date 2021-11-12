Beypazarı'nda "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı ilçesinde, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması yapıldı.
Beypazarı ilçesinde, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesinin uygulaması yapıldı.
İlçe merkezinde yapılan uygulamaya Kaymakam Oktay Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Büyükbaş, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun katıldı.
Uygulamada sürücülere kemer takmanın önemi anlatıldı.
Polis ve jandarma ekipleri sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı