Beypazarı'nda AK Parti ve MHP istişare toplantısı düzenledi - Haberler
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Beypazarı'nda AK Parti ve MHP istişare toplantısı düzenledi

Beypazarı'nda AK Parti ve MHP istişare toplantısı düzenledi
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarınca istişare toplantısı düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarınca istişare toplantısı düzenlendi.

Hıdırlık mesire alanı kafeteryasında düzenlenen ve AK Parti Ankara il Koordinatörü Şevket Aksoy'un katılımıyla gerçekleşen toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile partililer katıldı.

Aksoy, bugünlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Geleceğin gençliğini imanlı yetiştirmenin önemli olduğunu belirten Aksoy, "Bayrak sevgimiz, vatan sevgimiz oldukça, bizim bu birlikteliğimizi kimse bozamaz. Bugünlerde birbirimize daha iyi kenetlenmeliyiz. Bu birlikteliğimizi de sürdürmeliyiz." dedi.

Gökgöz ve Orhan da birer konuşma yaptı.

Beypazarı'nda AK Parti ve MHP istişare toplantısı düzenledi

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AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri

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