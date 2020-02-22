Beypazarı'nda "ADEM Projesi" çalışmaları başladı

22.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:06

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından istihdama katkı sunulması amacıyla "ADEM" Projesi hayata geçireceği bildirildi.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü desteğiyle açılacak kurslarla, risk grubundaki vatandaşlara yönelik çeşitli eğitimler düzenleneceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Serkan Sağlam, açılacak meslek kurslarıyla, hedef kitlenin öz güvenlerinin gelişmesinin sağlanacağını kaydetti.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, okuma yazma bilmeyen kadınlarında okuma yazma öğrenmelerinin sağlanacağını, aile eğitimi kurslarıyla aile içinde ve çocuklarına karşı bilinçli olmaları ve uzman ekipler, kişiler tarafından düzenlenen seminerler ile bu kişilerin hayata entegrasyonunu sağlayacağız. Açılacak meslek edinme kursları sayesinde bu kişilerin meslek edinmesi sağlanacak. İlk etapta kuaförlük, ve kadın giyimi kurları açılmasını planladık. Beypazarı Aile Destek Merkezi (ADEM) için bakanlığımızdan 300 bin lira talep edilmiştir."

Kaynak: AA