Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret - Haberler
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Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci'yi ziyaret etti.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci'yi ziyaret etti.

Köksal ve mahalle muhtarları ilçeye atanan Demirci ile görüşmelerinde yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Demirci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçede üzerimize düşeni el birliği ile yapacağız." dedi.

Köksal ve muhtarlar da ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle, Demirci'yi ziyaret etti.

Demirci ziyaretlerinden dolayı Ateş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret

Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret

Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beypazarı Muhtarlar Derneği ile Ziraat Odası Başkanından İlçe Emniyet Müdürü Demirci'ye ziyaret - Haberler
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