Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığında Atama

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hasan Acar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine atandı.



İlçeye atandığı günden beri başarılı proje ve çalışmalarıyla takdir toplayan Acar'ın, akademiye öğretim görevlisi olarak atandığı öğrenildi.



Geçen yıl kasım ayında Beypazarı'na atan Üsteğmen Acar'ın, ay sonunda ilçeden ayrılması bekleniyor.