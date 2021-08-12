Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi
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Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi

Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesi tarafından Hıdırlık Tepesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarında sona gelindi.

Beypazarı Belediyesi tarafından Hıdırlık Tepesi'nde gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarında sona gelindi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi'ne ulaşım sağlayan yollarda düzenleme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hıdırlık Tepesi'ndeki tesislerin yaz kış ilgi göreceğine inandığını aktaran Kaplan, "Buradaki cam terastan vatandaş, ilçenin eski tarihi konaklarının bulunduğu mahalleleri izleyebilecek. Kısa süre içinde tüm çalışmaları tamamlayıp burayı halkın hizmetine açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaplan, çevre düzenlemesi çalışmalarında da sona geldiklerini ifade etti.

Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi
Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi
Beypazarı Hıdırlık Tepesi'ndeki çevre düzenlemesi çalışmasında sona gelindi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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