Beypazarı HEM'de yaz kursları sürüyor

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) merkez binasında ve mahallerde çok sayıda kurs devam ediyor

Beypazarı HEM Müdürü Hüseyin Kaplan, öncelikli olarak öğrencilere yönelik İngilizce A1 ve A 2 kurslarını başlattıklarını ve bu kursların hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sürdüğünü söyledi.

Yaz dönemi tatili olmasına rağmen HEM olarak halka yönelik kursları açarak beceri kazandırmanın çabasında olduklarına değinen Kaplan, "Okullar hayat olsun projesi etkinlikleri tüm okullarda sürüyor. Öz bakım (hasta bakım) elamanı kursu başlattık. Tıbbı aramotik bitki yetiştiriciliği kursu başlattık. Gençlik merkezinde, yaz dönemi Kur'an Kursu olmak üzere, 8 sınıfta yaz dönemi etkinlikleri sürüyor" dedi.

Kaplan, şu ifadelere yer verdi:

"İşaret dili eğitimi veriliyor. Müzik, spor, İngilizce eğitimleri veriliyor. Çeşitli spor branşlarındaki dallarda açılan kurslara 250 öğrenci katılıyor. Yine, adalet ve kamu alanında görev alacaklara yönelik F klavye bilgisayar operatörlüğü kursu veriliyor. Step plates, halk oyunları, bağlama, gitar, keman, ney kurslarının yanı sıra ebru ve ahşap boyama kursları da veriyoruz. Şu an tam anlamıyla 1000 kursiyerimiz bulunuyor."

-"Dünyanın en kaliteli yün kilimini dokuyoruz"

Hüseyin Kaplan, zaman zaman kendisinin de yün ve yüzde yün kök boyalı kilimler dokuduğunu ve hafta sonu olması dolayısıyla, yetişkinlerin zamanlarını evlerine ayırdığını ve hafta için kilim dokuma tezgahlarının tamamen dolu olduğunu aktardı.

HEM Müdürü Kaplan, yün kilimlerin iplerinin de kendi atölyelerinde boyandığına değinirken şunları kaydetti:

"Doğal dağlardan toplanan çeşitli otlardan, hatta ceviz kabuğundan üretilen boyalarla renklendirilen iplerden, Türkiye'nin birçok il ve ilçe HEM müdürlüklerine ipler gönderiyoruz. Burada dokuduğumuz yün kilimler çift taraflı kullanılırken, 1 asır rengini bozmadan kullanılabiliyor."

Kaynak: AA