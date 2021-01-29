Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi
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Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi

29.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:02
Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yöresel gıda üreticisi Rukiye Gökmen, meşhur Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, yöresel gıda üreticisi Rukiye Gökmen, meşhur Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi. Gökmen, "Beypazarı, havucu ile Türkiye'de tanınıyor. Biz de baklavayı havuç ile birleştirdik. Farklı güzel bir tat ortaya çıktı, talepten memnunuz" dedi.

Beypazarı'nda yöresel yiyecek imalathanesi işleten Rukiye Gökmen, yaptığı 80 katlı baklava ile müşterilerinin takdirini kazandı. Baklavasını geliştirmenin yollarını arayan Gökmen, Beypazarı'nın meşhur havucunu baklavayla birleştirdi. Yaptığı baklava ile ilçe çapında üne kavuşan Gökmen, satışlardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Rukiye Gökmen yaptığı açıklamada, "Beypazarı, havucu ile Türkiye'de tanınıyor. Ayrıca yöresel gıdalarımız da ayrı bir rağbet görmektedir. Biz de baklavayı havuç ile birleştirdik, farklı güzel bir tat ortaya çıktı, talepten memnunuz" diye konuştu.


Beypazarı havucunu baklava ile birleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer DASDELEN

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