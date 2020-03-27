Beypazarı Devlet Hastanesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi Ankara'da, Beypazarı Devlet Hastanesi, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Ankara'da, Beypazarı Devlet Hastanesi, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Çalışmalar çerçevesinde belediye ekiplerince ilçe devlet hastanesinin dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Ekipler, Beypazarı Devlet Hastanesi poliklinik servisleri, ortak kullanım alanları, bekleme salonları ile yemekhane salonu ve bina çevresi tamamen dezenfekte edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hastane başhekimi Op. Dr. Yavuz Yavaş'ın çalışma için belediye başkanına ve ekiplere teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA