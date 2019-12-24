Beypazarı Belediyesinin camilere temizlik hizmeti sürüyor

24.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:24

Beypazarı Belediyesi, ilçe merkez ve taşra mahallelerde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapıyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için 25 kişilik ekibiyle, ilçe merkezi ve taşralarda bulunan 105 caminin temizliğini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar temizleniyor.

Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, uygulamaya belirli periyotlarla devam edecek.

İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, cami ve mescitlerde başlatılan çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA