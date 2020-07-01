Beypazarı Belediyesi'nden dezenfekte çalışması Beypazarı Belediyesi, Karaşar, Saray, Köseler ve Doğançalı mahallelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Beypazarı Belediyesi, Karaşar, Saray, Köseler ve Doğançalı mahallelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçenin eski beldelerinden Karaşar Mahallesinde bulunan cemevi ve camiler ile Saray, Köseler ve Doğançalı mahallelerinde genel temizlik ve ibadethanelerde ilaçlama yaptı.

Saray Mahallesi muhtarı Mehmet Göşmen, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA