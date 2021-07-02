Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı
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Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Beypazarı Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Allah bizlere burada ilçe için, ilçe halkı için, gelecek için hayırlı kararlar almayı nasip eylesin." dedi.

Toplantının ardından Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak, yeni belediye binasını gezdi.

İlçe başkanları yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı
Beypazarı Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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